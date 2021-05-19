Karabük’te 50 dönümlük arazi Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilecek

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman vasfına çıkarılan 50 dönümlük arazinin Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edileceğini açıkladı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Orman Vasfının dışına çıkarılan Karabük Merkez Organize Sanayi Bölgesindeki 50 dönümlük arazi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünal ve Güneş, Orman vasfının dışına çıkarılan arazinin bakanlıklarda uzun takipler ve uğraşlar sonucunda Karabük sanayicisine kazandırdıklarını bildirdiler.

Ünal ve Güneş ortak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Karabük Organize Sanayimize bitişik olan ve orman vasfını tamamen yitirmiş 50 dönümlük alan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın kararı ile Orman alanı dışına çıkarıldı. Bu alan orman alanı gözükmekte olup aslında tamamen vasfını yitirmişti. Taleplerimizi bakanımıza, genel müdürümüze ilettik onlarda çalışmalarını gerçekleştirdiler ve bugün itibariyle sonuca ulaştık. Organize Sanayimiz için önemli bir aşamaydı. Şimdi Orman Genel Müdürlüğümüzden Kadastro çalışmaları ile ilgili arkadaşlar alanda teknik çalışmaları tamamlayıp inşallah organize sanayimize tahsisini gerçekleştireceğiz. Karabük sanayimizin hızla gelişen bölgesi olan Organize Sanayimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Bilim Sanayi Bakanlığımız kredi desteği ile Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı ihtiyaçları için 41 milyon TL’lik bir ihale gerçekleştirmiştik. Devir işlemleri hızlı bir şekilde tamamlandığında bu alanımızın da altyapı çalışmalarını tamamlayıp sanayi yatırımlarına açacağız. Sanayicilerimize ve Karabüklü hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Karabük Sanayi şehridir. Bizlere her alanda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve Bilim ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”