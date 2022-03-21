Karabük’te 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı birlikte kapanan köy yollarından 23’ünün gün içerisinde açıldığı bildirildi. Açıklamada; Eflani’de 23, Eskipazar’da 1, Ovacık’ta 3, Safranbolu’da 3 ve Yenice’de 14 olmak üzere toplamda 44 kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.