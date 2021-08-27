banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı

Karabük’te 30 bin yavru sazan balık gölle buluştu

Karabük’ün Ovacık illçesinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 30 bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı.

KARABÜK 27.08.2021, 17:20
Karabük’te 30 bin yavru sazan balık gölle buluştu

Karabük’ün Ovacık illçesinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 30 bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen 30 bin sazan balığı yavrusunu Karagöl Göletine bıraktı.

Ayvalık, “ Bakanlığımızın büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık