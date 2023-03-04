Karabük’te 267 bin 89 dekar koruma alanı var

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık’tan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karabük’te, korunan alanları toplamının 267 bin 89 dekar olduğunu, il alanına yüzde 6.44 olduğunu belirtti. İl genelinde 1 tabiat parkı, 2 yaban hayatı geliştirme sahası, 2 tabiatı koruma alanı, 1 tabiat anıtı bulunduğunu ifade eden Işık, "Baklabostan Tabiat Parkı 374 dekar alana sahip orman ve akarsu ekosistemine dahil 2017 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir. Sırçalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 4 bin 110 dekar alanda bulunmakta ve Karaca yaban hayatının artırılması hedeflenmektedir. Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 267 bin 750 dekar alanı kaplamakta karaca geyik ve boz ayı yaban hayatının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Doğal Hayatı Koruma Vakfı 1999 yılında Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil korunması gereken 100 orman alanını belirleyerek bunları ’Avrupa Ormanları’nın Sıcak Noktaları’ olarak tanımladı. Bu alanlardan Türkiye’de bulunan 9 tanesinden birisi Yenice ormanlarıdır. Kavaklı Tabiat Koruma Alanı 3 bin 530 dekar alanda yer almakta ve anıt porsuk fındık ve dişbudak ağaçlarının korunması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Çitdere Tabiat Koruma Alanı 7 bin 305 dekar alanda bulunmakta ve ıstıranca meşesinin korunması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

Karabük genelinde 17 adet avlak sahası bulunduğunu anlatan Işık, "2022 yılında 90 yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar yaşam alanlarına bırakılmıştır. 2022 yılında 3 adet avcılık kursu açılarak toplam 80 kişi avcılık sertifikası almıştır. 2022 yılında 761 avcı denetlenmiştir, belgeli avcı sayısı 823 kişidir. 2022 yılında idari yaptırım uygulanan avcı sayısı 44 olup yaptırım tutarı 142 Bin 285 TL’dir. Şube Müdürlüğü olarak 2022 yılında elde edilen gelir 68 bin 40 TL olup köylere aktarılmıştır. 2022 yılında 500 adet sülün doğaya bırakılmıştır. Karabük ili ’Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ çalışmaları bitmiş olup, izleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında bin 100 öğrenciye doğa eğitimi verilmiştir. İl genelinde 13 petshop 25 veteriner kliniği 3 adet geçici hayvan barınağı bulunmaktadır" diye konuştu.