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Karabük’te 21 köy yolu ulaşıma kapalı
Karabük’te, etkili olan kar yağışı sonrası 21 köy yolu ulaşıma kapandı.
KARABÜK 16.02.2023, 12:05
Karabük’te, etkili olan kar yağışı sonrası 21 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde bir, Eflani ilçesinde 10, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 5, Safranbolu ilçesinde 2 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Toplamda 320 kilometrelik bir yolun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Çalışmaların, 9 greyder, 6 beko-loder ve 6 pick-up ile devam ettiği aktarıldı.