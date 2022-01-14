Karabük’te 2021 yılında 3 bin 762 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük’te 2021 yılının aralık ayında 630 konut satışı yapılırken, 12 aylık sürede ise toplam 3 bin 762 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK tarafından 2021 yılına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Aralık ayında 630 konut satıldı. Aralık ayında satılan 630 konuttan 116’sı ilk satış, 514’ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirilirken, 12 aydaki konut satışı ise 3 bin 762 olarak kayıtlara geçti. 12 aylık verilerde satışı yapılan 3 bin 762 konuttan 607’si ilk satış, 3 bin 155’i ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılda ise Karabük’te 1278’i ilk satış, 3 bin 306’sı ise ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 584 konut satışı yapılmıştı.