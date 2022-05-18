Karabük’te 2021 yılında 3 bin 13 trafik kazası meydana geldi

Karabük’te 2021 yılında 3 bin 13 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 548 adeti ölümlü ve yaralamalı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından açıklanan karayolu trafik kaza istatistiklerine göre, Karabük’te 2021 yılında meydana gelen 3 bin 13 adet trafik kazasından 548 adeti ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen 548 kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 890 kişide yaralandı.

Zonguldak’ta ise 2021 yılında 6 bin 96 kaza meydana gelirken, bu kazaların bin 139’unda 19 kişi hayatını kaybetti, 1780 kişi de yaralandı.

2021 yılında Bartın’da meydana gelen bin 904 trafik kazasının 444’ünde 24 kişi hayatını kaybederken, 644 kişi de yaralandı.

TÜİK’in verilerine göre, ülke genelinde ise 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazaları oluştururken, 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti, 274 bin 615 kişi ise yaralandı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6’sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4’ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.