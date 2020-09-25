Karabük’te 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı
KARABÜK'TE, İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 20 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI YAPILDI.
Karabük’te, ihtiyaç sahipleri için 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.
Karabük İl Özel İdaresinin destekleriyle alınan 20 adet özellikli tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
İhtiyaç sahibi engellilerin az da olsa mutlu olmalarına vesile olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bizlere her zaman destek olan Valimiz Fuat Gürel başta olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı, meclis üyelerine ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’a, İl Özel İdaresi personeline teşekkürlerimiz iletiriz. Pandemi sebebiyle sosyal mesafe uymak amacıyla tedbir olarak sandalyelerimiz randevu saatiyle dağıtılmaktadır" dedi.
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