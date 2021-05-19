Karabük’te 19 Mayıs’ta doğan öğrencilere sürpriz

Karabük’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs’ta doğan üç öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, 19 Mayıs’ta doğan üç öğrenciyi evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ilgın Akbay, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berat Mustafa Çelebican ve Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kayra Durhan Tekin’i evlerinde ziyaret eden Akbaş ve Güven, aileleriyle birlikte pasta keserek hediyelerini takdim ettiler. Ziyaretten ve sürprizden duydukları memnuniyetini dile getiren öğrenci ve aileleri kurum müdürlerine teşekkür ettiler.