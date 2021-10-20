Karabük’te 188 projenin bedeli 3 milyar 835 milyon 361 bin TL

Karabük’te 2021 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2021 yılının 3. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmaktır” dedi.

Gürel, kentte 2021 yılında ulaştırma sektöründe 18, eğitim sektöründe 49, kültür-turizm sektöründe 9, tarım sektöründe 60, enerji sektöründe 5, sağlık sektöründe 8, diğer kamusal hizmetler sektöründe 39 olmak üzere toplam 188 proje ve iş yürütüldüğünü açıkladı.

Yürütülen 188 proje ve işin toplam proje bedelinin 3 milyar 835 milyon 361 bin TL olduğunu ifade eden Gürel, “Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 301 milyon 660 bin TL, dönem sonu itibariyle de 266 milyon 787 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 479 milyon 574 bin TL’dir. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2021 Yılı 3.Dönem 4. Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Fuat Gürel’in konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve kurum müdürleri söz alarak 2021 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.