Karabük’te 18 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapanan 44 köy yolundan 18’i ulaşıma açılırken, 26 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ile birlikte kapanan 245 kilometre uzunluğundaki 18 köy yolunun gün içerisinde açıldığı bildirildi. Açıklamada, Eflani’de 15, Ovacık’ta 3 ve Yenice’de 8 olmak üzere toplamda 160 kilometre uzunluğunda 26 köy yolunun ise yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.