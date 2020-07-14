Karabük’te "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TARAFINDAN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE ETKİLERİ" PANELİ DÜZENLENDİ.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panel Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve eğitim hayatına etkilerini katılımcılarla paylaştı. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin demokrasi tarihi açısından bir milat olduğunu, 15 Temmuz dayanışmasının tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.
KBÜ öğrencilerinden Çadlı Yakup Hassan ve İbrahim Muhammet, Ürdünlü Mohannad Al-allam, Özbekistanlı Merdan Muhammedov, Afganistanlı Nurettin Kemaloğlu ve Kazakistanlı Bilal Jamakum, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve eğitim hayatına etkilerini anlattı.
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini ve çok üzüldüklerini dile getiren uluslararası öğrenciler, o gece Türk milletinin ülkesine sahip çıktığını ifade etti.
Panele, Rektör Yardımcısı Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29