Karabük’te 12 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürü İl Müdürü Osman Dorkaç’tan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün tarihçesi teşkilat şeması ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Dorkaç, Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İkamet İzni dahil Karabük’te bulunan yabancı uyrukluların sayıları hakkında bilgi verdi. Dorkaç, "İlimizde ki yabancılar ağırlıklı olarak uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Yaklaşık 12 bin uluslararası öğrenci bulunmakta diğer yandan Karabük’te 262 hane 1500 kişiye Kızılay’ın yardımlarından faydalanıyor. Anaokulunda 109 ilkokulda 554 ortaokulda 549 Lisede 554 öğrenci bulunmakta ve hepsi de eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ’Onlarca Millet Karabük’te Tek Ses" adlı proje çerçevesinde Altın Safran Dernek Merkezinde uluslararası öğrencilere ikamet izni ve uyum konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığımızın ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu Türkiye’de sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve sosyal hayattan devlet yapısına kadar rehberliğinde olan programlar çerçevesinde 6 bin kişi kayıt edilmiş ve 57 sınıf açılmıştır. 5 bin 754 kişi Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi programına katılmıştır" dedi.

2022 yılında paydaş kurumlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yaklaşık 30 haneye gidildiğini ifade eden Dorkaç, "Ramazan Bayramı boyunca paydaş kurumlarımız ve yabancılar ile beraber çeşitli yurt, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yaklaşık bin 100 kişi ile iftar programı yapılmıştır. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Karabük Üniversitesinde Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu kişilerin uyum faaliyetleri çerçevesinde öğrenci temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile onları anlamak, yaşadıkları sorunları çözmek ve hızlı iletişim kurmak adına toplantılar gerçekleştiriyoruz ve ayrıca müdürlük olarak haftalık olarak ev ziyaretleri gerçekleştirilmekte. 2022’de ilimizde yaklaşık 10 bin yabancıya ulaştık ve bilgilendirme yaptık. Ayrıca 2022 de başladığımız parmak izi işlemlerinde de yüzde 90’lık bir orana ulaştık ve ilimizde ki yabancıların parmak izleri de sistemimize işlenmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

Ülkenin bölgesinde ne kadar güçlü ve kararlı durduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel ise, geçmişten bugüne kadar mazlumun hep yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bu insanlar bizim misafirlerimiz, onların dertlerini çözmek onlarla ilgilenmek bizim kültürümüzün gereği" dedi.