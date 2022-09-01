Karabük’te 112 bin ton asfalt köy yollarına serilecek

Karabük İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının birinci birleşiminde konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen yıl içerisinde köylere 112 bin ton asfalt serileceğini söyledi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, Yoğun çalışma sezonu içerisinde bir taraftan serme sıkıştırma işleminin devam ettiğini diğer taraftan da asfalt plenti ve asfalt ekibiyle sahadaki çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Şuana kadar 12.5 kilometrelik asfalt programını gerçekleştirdiklerini ifade eden Sözen, “Bununla beraber 11 bin Ton BSK üretimimiz gerçekleşti. Kahyalar Köyümüzde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Merkez ve Yenice İlçemizde de asfalt öncesi serme sıkıştırma çalışmalarımızda devam ediyor. Bugün itibariyle de Yenice ilçemizde alt temel malzeme serme, sıkıştırma işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Diğer taraftan ise mevcut asfaltlarımızın muhafazası için yama ekiplerimizde çalışmalarına son hız devam ediyor. Yenice İlçemizde yama programımızı tamamladık. Eflani ve Eskipazar ilçelerimizde yama çalışmalarımız devam etmektedir. Vermiş olduğumuz sözleri ve vaatleri eksiksiz olarak yerine getirmenin azmi ve kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

Sabit konkasörün kurulmasıyla birlikte artık malzemeye ücret ödemediklerini aktaran Sözen, “İhtiyaç duyduğumuz malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Buna bağlı olarak asfalt hedefimizde ve üreteceğimiz BSK ile ilgili önemli artışlar oldu. Bu yıl içerisinde 112 bin ton asfaltı köy yollarımıza sermiş olacağız” ifadelerine yer verdi.