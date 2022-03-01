banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
LPG'ye zam bekleniyor!
LPG'ye zam bekleniyor!
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı

Karabük’te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi

Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

KARABÜK 01.03.2022, 14:18
Karabük’te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi

Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Programda konuşan Oda Başkanı Atakan İrtekin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart’ın Muhasebe Haftası olarak kutlandığını belirtti.

İrtekin, gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından en önemlisi kayıt dışı ekonomi olduğunu belirterek, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve tüm ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasında meslek mensuplarımıza önemli görevler düşmektedir. Meslek mensuplarımız daha etkin yetki ve sorumluluklar üstlendikçe bir taraftan kayıt dışı ile mücadelede başarı elde edilecek diğer taraftan devletin denetim gücü daha verimli kullanılabilecektir” dedi.

Toplumsal yaşamı tehdit eden pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etkisinin olduğu belirsizlik ortamında, Muhasebe Haftasının kutlandığını ifade eden İrtekin, “Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla mesleğimiz açısından çok zorlu bir 2 yıl geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte en büyük sıkıntıyı sağlık çalışanlarımızla birlikte bizim meslektaşlarımız ve çalışanlarımız çekti. Pandemiye yakalanan meslektaşlarımız, çalışanlarımız, kapanan işyerleri, işleri bozulan esnaf ve tüccarlar nedeniyle tahsilat konusunda büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen bu zorlu süreci yürütmeye gayret ettik, ediyoruz” diye konuştu.

Yaşanılan sıkıntılara değinen İrtekin şunları söyledi:

“Sokağa çıkma kısıtlamaları uzun bir süre devam ettiğinden dolayı özellikle kapalı olan sektörler ve bu sektörlerde çalışanlar için kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği gibi meslek mensuplarımızın büyük vaktini alan ve uzmanlık gerektiren bildirimlerin başvurularının yapılması, bordro ve bildirimlerin doğru ve eksiksiz olarak hesaplanması, işverenlerin ve çalışanların bu süreçte ekonomik olarak en az etkilenmeleri için üstün bir çaba sarf ederken sürekli olarak değişen vergi ve SGK mevzuatları ile de uğraşmak zorunda kaldık. Yine işyerleri kapalı olan esnafımıza yapılan Kira desteği, Hibe desteği gibi destekler, sanayici ve iş insanlarımıza yönelik Kredi Garanti Fonundan kullandırılan krediler için hazırlanan Mali tablolar, dosyalar ve diğer evraklar meslek Mensuplarımızın yoğun çabaları ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 2 yıldır süren pandemiden dolayı meslektaşlarımız muhasebe ücretlerini zamanında tahsil edemiyorlar. Meslek örgütünün yöneticileri olarak haklı taleplerimizi bıkmadan, usanmadan taleplerimiz karşılanana kadar dile getirmeye devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18