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Karabüklü iş insanı Şuşa ziyaretinde yer aldı

Karabüklü iş insanı Özgür Ulupınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarette yer aldı.

KARABÜK 16.06.2021, 14:29
Karabüklü iş insanı Şuşa ziyaretinde yer aldı

Karabüklü iş insanı Özgür Ulupınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarette yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı ziyaret etti. Karabüklü iş insanı Özgür Ulupınar’ında yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkiidaşı Aliyev ile bir araya geldi.

Karabüklü iş insanı Ulupınar, tarihi ziyarette yer almaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye arasında yapılan iş birliği çalışmalarında bizlerde bulunmak için Şuşa’ya geldik. 28 yılın ardından Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’yı tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimizin sınırları içerisinde görmek bizim için gurur verici” ifadelerine yer verdi.
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