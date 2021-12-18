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Karabüklü hakem Belder VAR eğitimine davet edildi
Karabük’ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.
KARABÜK 18.12.2021, 14:05
Karabük’ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.
1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor.