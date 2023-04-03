Karabük’e 60 milyon 503 bin lira KÖYDES ödeneği

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2023 yılında 60 milyon 503 bin lira KÖYDES ödeneğinin kent için ayrıldığını bildirdi.

Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının ilk toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, “Bilindiği üzere bugün 3 Nisan olması hasebiyle Karabük’ümüz ve Kardemir’in kuruluş yıl dönümüdür.1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aldığı kararla Kardemir Demir Çelik Fabrikalarının Karabük’te kurulmasıyla ağır sanayi hamlesi başlamıştır. Daha sonra ise fabrikalar kuran fabrika unvanı ile ülkemizin değişik yerlerinde fabrikalar kurmak suretiyle binlerce kişiye iş, aş ve ekmek kapısı olmuş, bugün geldiği noktada çelik sektöründe 3 milyon tonun üzerinde üretimle dünyada kendinden söz ettirmiştir. Ray ve tekerlek üretimi ile de Türkiye’de bölgesinde tek olma unvanına sahip olmuştur. Bu vesile ile Karabük Demir çelik Fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük’ümüzün kuruluşunun 86.yılını kutluyorum” dedi.

2023 yılında Karabük’e tahsis edilen ödenek ile ilgili bilgi veren Sözen, ”Merkez ilçemize10 milyon 793 bin lira, Eflani’ye 11 milyon 434 bin lira, Eskipazar’a 8 milyon 683 bin lira, Ovacık’a 7 milyon 567 bin lira, Safranbolu’ya 13 milyon 649 bin lira, Yenice’ye 8 milyon 374 bin lira olmak üzere toplamda 60 milyon 503 bin lira ödenek tahsis edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Tahsis edilen KÖYDES ödenekleri ile ilçelerde gerçekleştirilecek projelerden de bahseden Başkan Sözen, “Merkez ilçemizde 8 adet yol,5 adet içme suyu,1 adet küçük ölçekli sulama, Eflani ilçemizde 2 adet yol,4 adet içme suyu, Eskipazar ilçemizde 2 adet yol 2 adet içme suyu, Ovacık ilçemizde 4 adet yol,2 adet içme suyu, Safranbolu İlçemizde 6 adet yol 4 adet içme suyu ve Yenice ilçemizde 2 adet yol,7 adet içme suyu projesi olmak üzere toplamda 2023 yılında 49 projeyi hayata geçireceğiz. İlçelerimizde gerçekleştirilecek olan yol projeleri için 31 milyon 756 bin lira, İçme suyu projeleri için 8 milyon 272 bin lira, küçük ölçekli sulama suyu projesi için 601 bin lira ayrılmıştır. 18 milyon 150 bin lira ödenek de akaryakıt, yedek parça ve boru alımı gibi ortak ihtiyaçlarda kullanılacaktır” şeklinde konuştu.