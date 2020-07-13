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Karabük’e 5 adet solunum cihazı hediye edildi
KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLEN 5 ADET SOLUNUM CİHAZI HEDİYE EDİLDİ.
KARABÜK 13.07.2020, 18:48
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yerli imkanlarla üretilen 5 adet solunum cihazı hediye edildi.
Konuyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 13 Temmuz 2020 tarihinde yerli imkanlarla üretilen solunum cihazımız olan pediatrik/yetişkin, kadın/erkek tüm hastalarda kullanılabilen, ‘Nasal Cpap-Yüksek Akış Oksijen Terapisi’ modlarına ve entegre nebülizatör sistemine sahip 5 adet yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı hediye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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