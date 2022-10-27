Karabük’e 216 sağlık personeli atanacak

Altınöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak atamaların Karabük için hayırlı olmasını diledi.

Branşlara göre yapılacak atamalarla ilgili bilgi veren Altınöz, “1 diyetisyen, 6 ebe, 25 hemşire, 1 psikolog, 2 sağlık idareci, sağlık yönetimi ile sağlık teknikeri sınıfında 4 ağız ve diş sağlığı, 1 ameliyat, 3 diş, 2 diyaliz, 1 eczane, 6 evde bakım, 11 ilk ve acil yardım, 1 iş ve uğraş terapisi, 1 ortapedi, 1 patolojik anatomi sağlık teknisyeni sınıfında ise 2 ilk ve acil yardım, 5 laboratuvar, 5 röntgen ve 138 tıbbi sekreter sözleşmeli sağlık personeli ataması olacaktır. Sağlık personelleri alımları KPSS puanları esas alınarak yapılacak olup; başvuruya ait takvim ve şartlar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.