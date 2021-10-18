banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

Karabük Yenişehir GSK galibiyetle yoluna devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig’de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü’nü 29-23 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

KARABÜK 18.10.2021, 17:20
Karabük Yenişehir GSK galibiyetle yoluna devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig’de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü’nü 29-23 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig takımlarından Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü sezonun ikinci maçında deplasmanda İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadelede Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü sahadan 29-23 galip gelen taraf oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erol Sütçü, takımın öenmli bir galibiyet aldığını ifade ederek, “ Süper lig yolunda zorlu bir rakibimizi deplasmanda yenmenin coşkusunu yaşadık. İstanbul’da maçı izlemeye gelen Karabüklü hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Ümraniye belediye spor karşılaşmasında sporseverlerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2