Karabük -Yeniceliler Derneği binasında çalışmalar sürüyor

Karabük-Yeniceliler Derneği İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, dernek binasının kullanım alanının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karabük -Yeniceliler Derneği binasının genişletilmesi için çalışmalar başladı. Derneğin İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, pandemi kuralları çerçevesinde dernekte inşaat çalışmasının yapıldığını ifade ederek, pandemiden sonra derneğin kullanım alanının daha da genişleyeceğini söyledi.

Dernek Başkan Yardımcısı Cihat Koymalı ise derneğin uyum çalışmaları noktasında projelerinin olduğunu herhangi bir sorun çıkmaz ise mayıs ve ekim aylarında etkinlik planladıklarını ifade etti.

“Pandemi tüm dünyayı olumsuz etkiledi” diyen Koymalı, “Ancak, derneğin de yaşaması ve bir takım eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde, kurallar çerçevesinde dünden bugüne Avrupa’da vefat eden hemşehrilerimizin adını yaşatmak amacıyla özel bir köşe hazırladık. Dernek binası içerisinde inşaat çalışması yapıldı. Hem teknik, hem de estetik anlamda derneğimizi güzelleştirdik. Binamızda bodrum sorunumuz vardı. Yeni bir bodrum katı oluşturduk. Dernek binamızın göle bakan bahçe kısmını ise komple tel örgü ile koruma altına aldık. Arka bahçeyi etkinlik alanına dönüştürdük. Yıllardır kullanılamaz halde olan büyük bir alanı dernek bünyesine kattık. Bahçeye, ağaçlardan mini bir tribün inşa ettik. Her türlü kullanıma açık çadır yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde diğer çalışmalarımızda devam edecek” ifadelerini kullandı.