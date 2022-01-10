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Karabük ve Safranbolu’da Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

Karabük ve Safranbolu ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda il protokolü basın mensupları ile bir araya geldi.

KARABÜK 10.01.2022, 15:33
Karabük ve Safranbolu’da Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenlendi

Karabük ve Safranbolu ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda il protokolü basın mensupları ile bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. Polis evinde düzenlenen programa Vali Gürel’in yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, cemiyet ve dernek başkanları ile gazeteciler katıldı.

Basın mensupların gününü kutlayarak söze başlayan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Bugün hem çalışan gazeteciler günü hem de idareciler günü olarak kutlanıyor. Yıllardır kol kola beraber çalışan iki meslek grubu gece gündüz neredeyse çoğu yerde karşılaşan, kader birliği paylaşan iki meslek grubu” dedi.

Gürel, “Anadolu basınında görev yapan basın mensuplarının sorunlarının olduğunu da biliyoruz. Burada bir takım ekonomik sıkıntılardan hepimiz haberdarız. Bu manada zar zor ayakta duran basın mensuplarısınız. Allah kolaylıklar versin diyoruz” diye konuştu.

Milletvekilleri Ünal ile Güneş’te basın mensuplarının gününü kutlayan konuşma yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’de basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Köse, medyanın öneminden bahsetti. Konuşmanın sona ermesiyle çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Başkan Köse, gazetecilere hediye takdiminde bulundu.

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