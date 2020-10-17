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Karabük Valisi Gürel’den Ermenistan’a sert tepki

KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'IN GENCE KENTİNE SİVİLLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SALDIRI İÇİN KINAMA MESAJI YAYIMLADI.

KARABÜK 17.10.2020, 18:40
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Karabük Valisi Gürel’den Ermenistan’a sert tepki

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine sivillere yönelik düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.

Vali Gürel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörist kalleş Ermenistan devleti, yine kendisine yakışanı yaptı. Gence’de savunmasız sivilleri vurdu. Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar şehit oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar artık Karabağ ve işgal altındaki diğer topraklarımızı alacağız. Ermenistan’ı lanetliyorum. Dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

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