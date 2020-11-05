Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Karabük Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Valiliğimizce (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) bir yardım kampanyası başlatılmış olup Ziraat Bankası Karabük Şubesi IBAN: TR16 0001 0004 2554 0335 9350 06 nolu hesaba bağış yapılabilir" ifadelerine yer verildi.