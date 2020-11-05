banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı

İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN KARABÜK VALİLİĞİ TARAFINDAN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI.

KARABÜK 05.11.2020, 17:07
2
Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Karabük Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Valiliğimizce (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) bir yardım kampanyası başlatılmış olup Ziraat Bankası Karabük Şubesi IBAN: TR16 0001 0004 2554 0335 9350 06 nolu hesaba bağış yapılabilir" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378