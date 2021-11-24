Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yatmaz’ın acı günü

Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz’ın vefat eden annesi Emine Yatmaz(74) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz’ın annesi Emine Yatmaz(74) rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Yatmaz için Fatih Mahallesi Mavişehir TOKİ Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yatmaz’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Garip Gümüş, kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazına müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yatmaz’ın naaşı Beşbinevler Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.