Karabük Üniversitesi Senegal´de

Senegal’e giden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, devlet yetkilileri ve üniversitelerle ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan Çepni ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal’de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor.

Rektör Polat, ziyaret kapsamında Afrika´da kurulan ilk büyükelçiliğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile bir araya geldi. Afrika ülkelerini yakından tanıyan, bölgeye dair birçok çalışmaya imza atan, Büyükelçi Prof. Dr. Kavas’a gösterdikleri gayret ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ardından Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi´ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Codou Gueye Mar ile bir araya gelen heyet, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerin önem taşıdığını belirtilerek, iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.