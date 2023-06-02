Karabük Üniversitesi 29 alanda en iyi üniversiteler arasında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışması yeni dönem verilerinde 29 alanda en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

TÜBİTAK’ın oluşturduğu ve ilki 2016 yılında yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, yeni dönem verileri ile güncellenerek yayımlandı. Bu rapora göre, Karabük Üniversitesi, özellikle mühendislik alanındaki çalışmaları ile dünya genelinde yapılan incelemeler neticesinde hem kalite hem hacim puanlarında ortanca değerin üstünde yer aldı. Yayımlanan verilerde Karabük Üniversitesi Ulaştırma-Raylı Sistemler alanında birinci, Enerji-Hidroelektrik ve Jeotermal alanında üçüncü, Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı alanında beşinci olurken toplamda 29 alanda en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini belirterek, “Karabük Üniversitesi olarak geleceğe kararlı adımlarla yürümekteyiz. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu noktada TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasını önemsiyor, yetkinliğimizin farkında olma konusunda da değerli buluyoruz. Proje sayılarımızı da her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Fen ve mühendislik alanında çok iyi durumdayız. Birçok konu başlığında en iyi üniversiteler arasında yer alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ raporunda yaptığı çalışmalarından ötürü akademik personellerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.