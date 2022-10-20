Karabük TSO’da devir teslim töreni

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) Ekim ayında yapılan seçimlerinde başkan seçilen Fatih Çapraz, düzenlenen törenle Mehmet Mescier’den görevi devraldı.

Karabük TSO’nun 8 Ekim tarihinde yapılan seçimin ardından Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Çapraz ve Meclis Başkanı seçilen Adnan Çebi görevine başladı. TSO’da yapılan devir teslim törenine önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ile eski Meclis Başkanı Salih Yılmaz ve üyeler katıldı.

Büyük bir uyum ve birlik içerisinde Karabük’e hakettiği değeri vereceklerini söyleyen Çapraz, Mescier’e bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Eski başkan Mescier de Çapraz’a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Mescier görevi Çapraz’a, Salih Yılmaz da Meclis Başkanlığı görevini Adnan Çebi’ye devretti.