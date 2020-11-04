Karabük TSO Meclis Başkanı Yılmaz’dan 60 bin TL’lik cihaz ve malzeme bağışı
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI SALİH YILMAZ, KORONA VİRÜS HASTALARININ TEDAVİLERİNDE KULLANILAN 60 BİN TL’LİK CİHAZ VE MALZEME BAĞIŞINDA BULUNDU.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, korona virüs hastalarının tedavilerinde kullanılan 60 bin TL’lik cihaz ve malzeme bağışında bulundu.
İş insanı Salih Yılmaz Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek akış oksijen cihazı ve 5 adet helmet maskesi bağışında bulundu. Yaklaşık 60 bin TL civarında bulunan malzemeler hastanede kullanılmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TSO Meclis Başkanı Yılmaz, “Özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu hastalık tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Tüm dünyada olduğu gibi Karabük’ümüzde de pozitifli vakalarda büyük artış gözükmektedir. Korona virüsle mücadelede bizlerde varız demek için hastanemize yüksek akış oksijeni ve maske bağışında bulunduk” ifadelerini kullandı.
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|14
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|7
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|12
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|7
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|7
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
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|7
|16
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|6
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