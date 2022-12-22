Karabük TSO, KYS ve MMYS denetiminden geçti

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgelendirme denetiminden geçti.

TSE Baş Denetçisi Coşkun Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 KYS ve 10002:2018 MMYS denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı, üye ilişkileri, üye şikâyetleri ve ele alma politikaları gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.

Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Yıldırım, “ KYS ve MMYS belgelendirme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası denetimini başarıyla gerçekleştirmiştir.” dedi.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, odanın kurumsal yapısının ve üyelerine vermiş olduğu hizmet kalitesinin devamı için titizlikle takip ettikleri Kalite Yönetim Sistemi belgelerin denetiminden başarılı bir şekilde geçildiğinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Çapraz, “ Kalite Sistemlerimizin bundan sonra daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Bu vesileyle denetimi gerçekleştiren TSE Baş Denetçisi Coşkun Yıldırım’a, sistemin kalitesini sürdürmemizde destek olan oda organlarımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum. ’dedi.