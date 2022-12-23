Karabük Özel Eğitim Hizmetleri Değerlendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Karabük’te Özel Eğitim Hizmetleri Değerlendirme ve İstişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Karabük’te özel eğitim çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde görmek, kurumlarda denetim ve rehberlik yapmak amacıyla Karabük’e gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişleri Numan Çelik ve Mustafa Atahan’ın katılımları ile gerçekleşti.

Karabük Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’ın açılış konuşması ile devam etti. Bir haftadır Karabük’te yapılan çalışmanın önemine vurgu yapan Akbaş, "Özel eğitim en çok önemsediğimiz bir sahadır. Bu öneme binaen sık sık okullarımızı ziyaret ediyoruz sınıf içi eğitimden, Atölye ve meslek eğitimlerine kadar öğrencilerimizdeki gelişimi takip ediyoruz. Onların heyecanı bizlere güç veriyor. Bu toplantıda paylaşacağımız hususlar bizler için, gelecek için önemli birer rehber olacaktır" dedi.

Sonrasında söz alan Bakanlık müfettişlerinden Numan Çelik, süre zarfında Karabük özelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunduktan sonra farklı illerde yaptıkları çalışmalarda yaşadıkları deneyimleri ile örnek uygulamaya ve proje çalışmalarını içeren bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.