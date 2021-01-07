"Karabük Öğretmenleri Öğrenciler İçin Söylüyor" konseri çevrimiçi gerçekleştirildi

Karabük Öğretmen Korosu’nun öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik olarak hazırladıkları "Karabük Öğretmenleri Öğrenciler İçin Söylüyor" çevrimiçi konser programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirdi.

Merkez ilçedeki okullarda farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO salonunda çevrimiçi gerçekleştirdikleri konseri Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat AKBAŞ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri konseri yerinde izledi.

Konser bitiminde Vali Fuat Gürel, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Karabük Öğretmenleri Öğrenciler İçin Söylüyor" korosuna çiçek verdi. İl genelinde yoğun bir seyirci kitlesine ulaşan konser programı hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.