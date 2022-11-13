Karabük İş İnsanları Derneği ilk istişare toplantısı gerçekleştirdi

İstanbul’da kurulacak olan Karabük İş İnsanları Derneği, kuruluş öncesi ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Ataşehirde bulunan bir otelde kahvaltı programına katılan 40 iş insanı kurulacak olan dernekle ilgili istişarelerde bulundu.

Çetin İpek başkanlığında yapılan toplantıda dernek kurulumu ile ilgili karar verildi ve İstişare Komitesi belirlendi.

İstanbul, Gebze ve Kocaeli’de ticari faaliyetlerini sürdüren katılımcılara konuşma yapan İpek, kurulacak derneğin vizyonunu ve misyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

İstanbul’da ve diğer illerde yaşayan iş insanlarının Karabük’te özgül ağırlığını sağlamak amacıyla, Karabük’e ve Karabüklülere katma değer sağlamayı hedefleyen bu organizasyonda amaçlarından bahseden İpek, kurulacak derneğin her kesimden iş insanını kucaklayarak, birlik ve beraberliği pekiştireceğine dikkat çekti.

İpek, kurulum aşamasında olan derneğin Ankara, Bursa, Antalya gibi Türkiye’nin diğer illerinde bulunan iş insanlarını da tek çatı altında toplayacak derecede bir yapılanma yürüttüğünü ifade etti.

İpek, amaçlarının Türkiye’nin ve Karabük’ün ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasında daha fazla aktif rol almalarını sağlamak, üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarda bulunabilmelerine olanak sağlayacak şekilde bilgi aktarımı ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temaslar gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu ve bu sayede ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu aktardı.

Aralık ayının ortaları gibi tüzüğün hazırlanıp lansman programı gerçekleştirmeyi hedefleyen Karabük İş İnsanları derneği kendi sektörlerinde başarılı bir çok isimi bir araya getirmeyi başardı.

Dokunamadığı ve ulaşamadığımız bir çok iş insanı olduğunu bildiğini belirten Çetin İpek, "Kısa zamanda bir çoğuna dokunup, istişarelerde bulunup bu organizasyonun vizyonunu daha da gelişmenin derdindeyiz. Gün yüzüne çıkmamış bir çok başarılı iş insanımız var. Bürokraside bir çok Karabüklü var. Hepsini kapsayan ve kucaklayan bu oluşumda unuttuğumuz, ulaşamadığımız, bilmediğimiz bir çok değerli ismi de aramıza alarak çatımızı büyüteceğiz. Hedefimiz, Karabükümüz değeri olan bu iş insanlarının ve bürokratlarımızın belirlenen misyon ve vizyon dahilinde bir arada olmalarıdır. Üst düzey bir yönetim anlayışı ile çıktığımız bu yolda tüm kesimden iş insanımızı kucaklayıp, katma değer sağlanan bir ortamda güç birlikteliği yapmaktır. Karabük’ün tüm değerlerinin bu organizasyona sahip çıkması en büyük temennimdir. İlk istişare toplantımız 40 değerli iş insanıyla gerçekleşti" dedi.

Çok farklı sektörlerden katılımcılar olduğunu vurgulayan İpek, "İçlerinde üst düzey yönetici, metal ürünleri, Demir Çelik sektörü, otomotiv, finans, sigortacı, inşaat, eğitim kurumu, hijyen ve sağlık sektörü, avukatlar gibi değişik iş kolundan olan katılımcılar vardı. Katılımcıların tavsiye ettikleri diğer iş insanlarımız ile ve bu toplantıya mazeretlerinden dolayı katılamayan diğer iş insanlarımızla 10 gün içinde yaklaşık 30 kişilik ayrı bir istişare toplantısı yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başlangıçta 70 değerli iş insanın bir arada olacağını belirten İpek, "Bu toplantılar sonucunda, yönetimi ve icra heyetini belirleyip Aralık ayının ortaları gibi büyük bir sunumla tüm hemşerilerimizle kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan bir kere daha söylemek isterim. Ulaşamadığımız iş insanlarımızı, bu organizasyona katma değer sağlayacak tüm hemşerilerimizi bu oluşuma davet ediyorum. Bu oluşumda desteklerini esirgemeyen tüm dernek başkanlarımıza da ayrıca teşekkürü borç bilirim" ifadeleri kullandı.