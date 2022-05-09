Karabük İdman Yurdu FK’dan Vali Gürel ve Başkan Köse’ye ziyaret

Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü yöneticileri Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi’nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu FK Kulüp Başkanı Adem Aydım ve Kulüp Genel Sekreteri Recep Aydın kent protokolü ile ziyaretlere başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaretlerinde Karabük İdman Yurdu FK yöneticileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları’da yer aldı. Vali Gürel, Karabük’ü BAL Ligi’nde temsil edecek olan Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü’ne başarılar diledi.

Karabük İdman Yurdu FK Kulüp Başkanı Adem Aydım ve Kulüp Genel Sekreteri Recep Aydın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret etti. Başkan Köse, Karabük İdman Yurdu Futbol Kulübü’ne yeni sezon için başarılar diledi.