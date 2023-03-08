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Karabük İdman Yurdu evinde tek golle galibiyete uzandı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’taki 17. hafta mücadelesinde Devrek Belediyespor’u ağırlayan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.
KARABÜK 08.03.2023, 17:38
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’taki 17. hafta mücadelesinde Devrek Belediyespor’u ağırlayan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Zonguldak ekibi Devrek Belediyespor’u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini 35.dakikada Ahmet Enes Karataş’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Karabük İdman Yurdu grupta 35 puanla lider durumda bulunan Bartınspor’un bir puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Karabük İdman Yurdu 12 Mart Pazar günü Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu’nda Karadeniz Ereğli Belediyespor’a konuk olacak.