Karabük İdman Yurdu evinde liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’taki 24. hafta mücadelesinde Kozlu Belediyespor’u ağırlayan Karabük İdman Yurdu mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Zonguldak ekibi Kozlu Belediyespor’u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini Emin Akyıldız’ın 72. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karabük İdman Yurdu grupta 51 puanla liderliğini sürdürürken 1926 Polatlı Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bartınspor ve Kardemir Karabükspor ile maçından hükmen 3 puan alan Karadeniz Ereğli Belediyespor 46 puanla zirve takibini devam ettirdi.

Karabük İdman Yurdu 9 Nisan Pazar günü 15.00’da Bartın Ömertepesi Sentetik Saha’da Bartınspor’a konuk olacak.