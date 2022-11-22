Karabük heyeti Bakan Varank ile görüştü

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyetle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Fuat Gürel’e ziyarette Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, TSO Başkanı Fatih Çapraz ve yönetim kurulu üyeleri, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz eşlik etti.

Ziyarette Karabük’ün sanayi altyapısının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, OSB’ler, Filyos Projesi ve diğer sanayi yatırımları ve bakanlığı ilgilendiren konularla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Varank, Vali Fuat Gürel ve beraberindeki Karabük heyetine teşekkür etti.