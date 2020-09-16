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Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL BERABERİNDEKİ AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ İLE BİRLİKTE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NU ZİYARET ETTİ.
KARABÜK 16.09.2020, 15:23
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Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki AK Parti Karabük milletvekilleri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.
Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Karabük’te yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Bakan Karaismailoğlu ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti.
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