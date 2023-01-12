Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022 yılını değerlendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 2002 yılında personel sayılarının 52, 2018 yılında 546, 2022 yılında gerçekleşen istihdam ile birlikte toplam personel sayılarının 803 olduğunu belirtti. Karabük Üniversitesi öğrenci sayısının 48 bin olduğunu, merkez ilçe nüfusuna göre öğrenci sayısı oranlandığında yüzde 35 ile Türkiye’de birinci il konumda olduklarını ifade eden Güven, "2022 yılında 39 kadrolu, 35’de eğitim görevlisi olmak üzere 74 antrenör eşliğinde spor salonları ve tesislerinde çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde 46 farklı branşta, 88 kulüp faaliyet göstermektedir. Faal olarak 2.500 lisanlı sporcumuz aktif spor yapmaktadır. Ulusal liglerde 4, amatör liglerde 32 takımımız mücadele etmektedir. 54 milli sporcumuz bu güne kadar ilimiz adına yarışmalara katılım sağlamıştır. 2022 yılında 11 bin çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla tesislerimizi çalıştırdık ve çalıştırmaya devam ediyoruz. Kartlı sporcu sayımız toplam 18 bin 634’e yükselmiştir. Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde 2022 yılında 66 okuldan yaklaşık 2000 öğrencinin taraması yapılarak, spora yönlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesince 2022 yılında 11 bin kişi havuzla buluşturularak, yüzme öğrenmesi sağlanmıştır" dedi.

"On binlerce sporcu Karabük’e geldi"

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü çerçevesinde 36 okulda 4. sınıf öğrencilerine 18 branşta antrenörler eşliğinde spor dalı eğitimi verildiğini aktaran Güven, "İlimiz 2022 yılında da birçok ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmış ve on binlerce sporcu kafilesi ilimize gelerek yarışmalara katılmıştır. Bu sayede de ilimizin tanıtımına da katkı sağlanmıştır. 2022 yılı içerisinde ilimiz ve ilçelerimizdeki mevcut spor tesislerimizin ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam edilmiş, yeni tesislerimiz de sporseverlerin hizmetine sunulmuştur. Onur Futbol Sahası Dönüşüm Projesince yaklaşık 6 milyon TL bedelle yeni ve modern bir spor tesisi hizmete alınmıştır. 2022 yılında ilimizde, 19 grup müsabakası, 8 Türkiye şampiyonası yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla 81 ilde başlatılan ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi çerçevesinde 2022 yılında tüm yaş gruplarında 10 bin 776 vatandaşımız projeden yararlanmıştır" diye konuştu.

Yurtlarda 11 bin 538 yatak mevcut

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarına 18 bin 634 kartlı sporcumuz bulunmaktadır" diyen Güven, şunları kaydetti:

"KYK yurtlarımızda 4 bin 985 erkek, 6 bin 553 kız olmak üzere toplam 11 bin 538 yatak kapasitemiz mevcuttur. Yurtlarımızda bin 199 erkek ve 727 kız olmak üzere toplam bin 926 öğrencimiz için boş yatak kapasitemiz bulunmaktadır. İlimizde toplam 31 adet özel yurt-pansiyon bulunmaktadır. Yurtlarımızın toplam kapasitesi 8 Bin 115 öğrencidir. Bunlardan kız öğrenci kapasitesi 3 bin 419, erkek öğrenci kapasitesi 4 bin 696 kişidir. Kurumlarımızda çalışan personel sayısı 237 kişidir. 2022 yılı başı itibarıyla Karabük ilinde yükseköğrenim gören 7 bin 588 öğrenciye burs, 19 bin 839 öğrenciye öğrenim kredisi olmak üzere toplam 27 bin 427 öğrenciye burs/öğrenim kredisi vermekteyiz. Gençlik merkezlerimizde 6 bin 778 erkek, 7 bin 56 kız olmak üzere 13 bin 834 üyemiz bulunmaktadır. 2023 Nisan ayında yapılacak Teknofest yarışmalarına gençlik merkezlerimiz adına 43 takım başvuruda bulunmuştur."