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Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat

Karabük İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığını bildirdi.

KARABÜK 18.02.2022, 13:08
Karabük firmalarından 747 milyon dolarlık rekor ihracat

Karabük İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdığını bildirdi.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aldı. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İsrafil Yıldız, il genelinde 32 akaryakıt istasyonunda 596 adet sayacın, 30 LPG istasyonunda da 109 sayacın bulunduğunu ifade ederek, 2021 Yılında Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında bin 560 denetim gerçekleştirdiklerini, bu denetim sonucunda 36 Bin 650 TL idari para cezasının uygulandığını kaydetti.

Yıldız, Sanayi siciline kayıtlı firma sayısının 437 olduğunu belirterek 2021 yılında sanayi siciline kayıt için 45 firmanın müracaat ettiğini, bu firmalardan 40’ının sanayi siciline kayıt edildiğini, denetimler kapsamında uygunsuzluk tespit edilen 5 firmaya 10 Bin 380 TL idari para cezasının uygulandığını söyledi.

Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı hakkında da bilgi veren Yıldız, 109 firmanın gıda içecek ürünleri imalatında, 95 firmanın ağaç ve mobilya sektöründe, 37 firmanın madencilik ve tas ocağı sektöründe, 44 firmanın ana metal sanayii sektöründe, 20 firmanın kauçuk ve plastik ürünlerinin imalatında, 17 firmanın fabrikasyon metal ürünleri sektöründe, 20 firmanın tekstil ve giyim ürünleri imalatında, 17 firmanın kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektöründe, 19 firmanın makine ekipman ve römork imalatında, 59 firmanın ise diğer elektrik kimya maden geri kazanım sektöründe yer aldığını ifade etti.

Sanayi siciline kayıtlı 437 firmada 2021 yılı itibariyle 14 bin 855 kişinin istihdam edildiğini, toplam 6 adet küçük sanayi sitesinde ise 2 bin 084 kişinin çalıştığını söyleyen Yıldız, Karabük Organize Sanayi Bölgesinde genişleme alanı ile birlikte toplam 53 parselin 51’inin firmalara tahsis edildiğini ve 30 firmada bin 796 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kentin dış ticaret verilerine de değinen Yıldız, Karabük firmalarının 2021 yılında 747 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu alanda rekor kırıldığını aktardı.

Yapılan çalışmalar ve verdiği bilgiler için İl Müdürü İsrafil Yıldız’a teşekkür eden Vali Fuat Gürel kurum çalışanlarına başarılar diledi.

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