Karabük ESOB Başkanı Tümen, 6. kez güven tazeledi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 8. Olağan Genel Kurulunda Nurettin Tümen, yeniden güven tazeleyerek 6. kez başkan oldu.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8. Olağan Genel Kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kurulda mevcut başkan Nurettin Tümen ile Hüseyin Kılıç yarıştı.

İki aday kurulda yapılacak seçimin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde mevcut başkan Nurettin Tümen 63 oy ile yeniden güven tazelerken, diğer aday Hüseyin Kılıç ise 50 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Nurettin Tümen Başkanlığında yeni yönetim kurulu Mehmet Deniz, Erol Işık, Cevdet Abaoğlu ve Ümit Yaman’dan oluşurken, Denetim Kurulunda; Nevzat Ulupınar, İlhan Ercan ve Ferhat Kablan, Disiplin Kurulunda ise, Deniz Elieyioğlu, Mustafa Cengiz ve Resul Güneş yer aldı.