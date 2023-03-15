Karabük Emniyeti yaraları sarmaya yardım ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karabük’ten bölgeye sevk edilen polis ekipleri, vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Karabük il Emniyet Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Türkoğlu ilçesinde görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Polis ekipleri, bölgedeki halka ihtiyaç malzemeleri dağıtırken, çocuklarla da eğlenceli vakit geçiriyor.