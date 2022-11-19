Karabük emniyeti uyuşturucuya karşı eğitimlerini sürdürüyor

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve ilçelerde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve Narko-Gençlik projeleri çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile etkin mücadele etmeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Merkez ve ilçelerde düzenlenen 7 ayrı etkinlikte ekipler toplamda 762 kişiye ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve ‘Narko-Gençlik’ projeleri çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile etkin mücadele teşkilatımızın en önemli görevi olmakla birlikte, toplumumuzun ve özellikle gelecek nesillerin mimarı kıymetli annelerimizin, ve gençlerimizin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlı olması ve bu konuda bilinçlendirilmeleri çok önem arz etmektedir” denildi.