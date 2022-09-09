Karabük Demir Kartal GSK’nin yeni başkanı Ziya Yalçın oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde yer alan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nde yeni başkan Ziya Yalçın oldu.

Geçtiğimiz hafta 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü’nde görev dağılımı yapıldı.

Yönetim kurulu görev dağılımı; Başkan Yardımcısı Kürşat Yılmaz, Kulüp Genel Sekreteri Serkan Adabaş, Kulüp Saymanı Kemal Özer, Basın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu Muhittin Yılmaz, Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Elicek, Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Emrah Alkan’dan oluştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon hedef Süper Lig parolası ile yola çıkan Karabük Demir Kartal GSK’nin yeni Kulüp Başkanı Ziya Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin hayırlı olmasını diliyor, tüm taraftarlarımızı 2022-2023 sezonundaki maçlarımıza bekliyoruz" denildi.

Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden başkan Yalçın, "Beni bu göreve layık gören camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Kurucu Başkanımız Erdoğan Gökçe’nin başkanlığında takımı en alt ligden alıp 1. Lig’e kadar çıkardık. Erdoğan Gökçe başkanımızdan aldığımız bayrağı yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Erdoğan Gökçe’ye verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Manevi gücünü her zaman arkamızda hissedeceğiz" diye konuştu.