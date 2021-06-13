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Karabük Defterdarı Osman Koçaş’ın Mutlu Günü

Karabük Deftardarı Osman Koçaş, hayatını diş doktoru Esma Sayım ile birleştirerek dünya evine girdi.

KARABÜK 13.06.2021, 15:01
Karabük Defterdarı Osman Koçaş’ın Mutlu Günü

Karabük Deftardarı Osman Koçaş, hayatını diş doktoru Esma Sayım ile birleştirerek dünya evine girdi.

Çebioğlu Gold Recidanse’de kent protokolü ile iş, siyaset ve cemiyet yaşamının önde gelen isimlerinin buluştuğu törende çiftin nikahını İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıydı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Vergi Dairesi Müdürü Recep Serdar ve İşadamı Adnan Çebi’nin nikah şahitliğini yaptığı Osman ve Esma çifti bir ömür boyu birliktelik için ‘evet’ dediler. Kıyılan nikah sonrası yapılan duanın ardından evlilik cüzdanını geline takdim eden Karabük Valisi Fuat Gürel çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.
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