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Karabük Belediyesi’nden Kumluca ve Bozkurt’a araç ve ekip desteği

Karabük Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında sele teslim olan Bartın Kumluca ve Kastamonu Bozkurt’a yardım için araç ve ekip gönderdi.

KARABÜK 13.08.2021, 15:03
Karabük Belediyesi’nden Kumluca ve Bozkurt’a araç ve ekip desteği

Karabük Belediyesi, şiddetli yağış sonrasında sele teslim olan Bartın Kumluca ve Kastamonu Bozkurt’a yardım için araç ve ekip gönderdi.

Bölgeye ulaşan Karabük belediyesi ekibi, 2 hafriyat kamyonu, 4 su tankeri, 1 kepçe ve 1 greyder ile çalışmalara katılarak destek verdi.

Bartın’ın Kumluca ilçesi ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar devam ediyor.
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