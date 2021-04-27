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Karabük Barosu Vali Gürel’i ziyaret etti

Karabük Barosu’nun yeni başkanı Av. Emrah Köklü beraberindeki heyet ile birlikte Vali Gürel’i ziyaret etti.

KARABÜK 27.04.2021, 12:39
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Karabük Barosu Vali Gürel’i ziyaret etti

Karabük Barosu’nun yeni başkanı Av. Emrah Köklü beraberindeki heyet ile birlikte Vali Gürel’i ziyaret etti.

Karabük Barosu Genel Kurul Toplantısı’nda gerçekleşen seçim sonucunda başkanlığa seçilerek görevi devralan Av. Emrah Köklü beraberinde yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fuat Gürel, görevi devralan Av. Emrah Köklü ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
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