Karabük ADS çocuk ve engellilere genel anestezi altında diş tedavilerine başladı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, kooperasyon problemi olan çocukların ve engelli vatandaşlarımızın genel anestezi altında diş tedavilerinin yapımına başlandığını bildirdi.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki son sistem teknoloji ve donanımlara sahip genel ameliyathanesinde kooperasyon problemi olan çocukların ve engelli vatandaşlarımızın genel anestezi altında diş tedavilerinin yapımına başlandı.

Çebi, ağız, diş ve çene ameliyatları da gerçekleştirilmeye başlanacağını da belirterek, “ Genel anestezi altında tedavi olacak bireylerin muayeneleri ve tedavileri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve genel anestezi konusunda eğitimli Diş Tabiplerimiz tarafından yapılmaktadır. İlk hastalarımızın tedavileri, Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Mihriban Gökcek, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları, Ameliyathane Hemşirelerimiz ve Anestezi Teknikerlerimizden oluşan ekip tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yakın zaman içerisinde de genel anestezi altında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve ekipleri tarafından ağız, diş ve çene ameliyatları da gerçekleştirilmeye başlanılacaktır. Covid-19 pandemisi içerisinde ülkemizde çoğu illerimizde bulunan ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri sadece acil tedaviye yönelik hizmetler sunarken hastanemiz hizmetlerine 7/24 devam etmiş, filyasyon ekiplerine ciddi destekler vermiş ve ek olarak da genel anestezi hizmetlerine başlamıştır. Genel Ameliyathane hizmetlerimizin ilimiz ve tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğretim üyesi, diş hekimi, hemşire, ağız ve diş sağlığı yardımcısı, radyoloji ve protez teknisyeni, tekniker, temizlik ve güvenlik personeli ve idari personel arkadaşlarıma bu özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunarım.” dedi.