Kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı

Karabük’te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim İncebacak yönetimindeki 78 AAL 584 plakalı kamyonet Sipahiler köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.