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Kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı
KARABÜK'TE KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
KARABÜK 03.09.2020, 20:22
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Karabük’te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim İncebacak yönetimindeki 78 AAL 584 plakalı kamyonet Sipahiler köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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